Per la prima volta in Russia più di mille morti per Covid in 24 ore

AGI - Per la prima volta la Russia ha superato i mille morti per Covid in 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, precisando che sono stati 1.002. Anche i casi di coronavirus hanno toccato il record, con 33.208.

La crescita dei dati aveva già aconvinto, ai primi di ottobre, il Cremlino a lanciare un appello ai propri cittadini a vaccinarsi. "Nononstante il sistema sanitario sia preparato in modo completo, il tasso di vaccinazione resta ancora troppo basso", aveva detto allora il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

Sono molti i russi che esitano a ricevere il vaccino anti-Covid per mancanza di fiducia nei confronti delle autorità e per una paura diffusa verso i farmaci. Alcune regioni, riporta il Guardian, stanno valutando l'introduzione dell'obbligo per i cittadini di essere vaccinati, di essere risultati negativi a un test per la ricerca del virus o di dimostrare di avere l'immunità naturale per entrare in alcuni luoghi pubblici come cinema e palestre.

Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sta per riprendere la procedura di valutazione di Sputnik, il vaccino contro il Covid-19 sviluppato e prodotto in Russia. La vicedirettrice generale per l'accesso ai farmaci, Mariangela Simao, ha spiegato in conferenza stampa che l'esame era stato interrotto perché alcune procedure legali non erano state seguite.