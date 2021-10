La Gran Bretagna sconvolta dall'omicidio di David Amess

AGI - A cinque anni dall'omicidio di Jo Cox, un altro assassinio di un parlamentare sconvolge la Gran Bretagna. Nella tarda mattinata, il deputato conservatore David Amess è stato accoltellato a morte da un venticinquenne di origini somale mentre incontrava gli elettori in una chiesa metodista di Leigh-on-Sea, in Essex.

Come alla deputata laburista che fu uccisa dall'estremista di destra Thomas Mair il 16 giugno 2016, ad Amess, 69 anni, è stato fatale l'istituto britannico della 'constituency surgery', che prevede un contatto regolare e diretto con i cittadini del proprio collegio e ora è oggetto di discussione per i pericoli che può comportare all'incolumità degli eletti.

Il giovane è entrato come una furia nei locali della chiesa e si è avventato con forza su Amess, infierendo con numerose coltellate davanti ai cittadini inorriditi. Subito la polizia ha bloccato e arrestato l'aggressore. I soccorritori hanno tentato invano di rianimare il parlamentare per due ore. Le indagini, condotte dall'antiterrorismo, non escludono la matrice islamista.

© RICHARD TOWNSHEND / UK PARLIAMENT / AFP

Il deputato conservatore David Amess, ucciso a coltellate

Boris Johnson, che si trovava in vacanza a Marbella, è rientrato in aereo a Downing Street e ha espresso "shock" e "tristezza" per la morte di un veterano della politica, in Parlamento dal 1983. Il ministro dell'Interno Priti Patel, anch'essa tornata di corsa dalle ferie, ha promesso che risponderà alle "domande che stanno venendo giustamente poste sulla sicurezza dei rappresentanti eletti del nostro Paese".

Tra i numerosi messaggi di cordoglio spicca quello di Brendan Cox, il vedovo di Jo Cox. "Questo riporta indietro tutto", ha scritto su Twitter, "il dolore, la perdita ma anche quanto amore la gente ci diede dopo la perdita di Jo. Spero che ora possiamo fare lo stesso per David". Di fede cattolica, strenuamente monarchico, Amess aveva posizioni fortemente conservatrici in materia di aborto e unioni omosessuali. Assai meno tradizionalista era invece la sua lotta per i diritti degli animali, in particolare il suo sostegno al divieto di caccia alla volpe. Euroscettico di lunga data, aveva supportato il referendum del 2016 per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ed era un convinto sostenitore della 'hard Brexit'.

Amess lascia la moglie Julia e cinque figli, fra cui Katherine Louise Diana Amess, attrice e modella britannica.