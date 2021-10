La nuova mappa della metropolitana di Londra dedicata alla comunità nera

AGI - La nuova mappa della metropolitana di Londra rende onore alle persone di colore che hanno ispirato la loro generazione. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Sadiq Khan che, in un tweet con la nuova immagine della famosa tube, ha dichiarato: “Stiamo mettendo la Storia della comunità nera di Londra sulla mappa”.

Le 272 stazioni sono state infatti ribattezzate con nomi di personaggi di tutti i tempi. Fra questi il romanziere Andrea Levy e l’attore comico Felix Dexter; il cantante degli Hot Chocolate Errol Brown e i calciatori Laurie Cunningham e Justin Fashanu.

Molte anche le presenze femminili come Claudia Jones, l’attivista politica che ha fondato il Notting Hill Carnival; William Brown, la prima donna di colore a far parte della Royal Navy e persino Ivory Bangle Lady, il soprannome dato ai resti di una donna nordafricana di alto rango, trovati nella zona di York e risalenti all’epoca romana del IV secolo.

La nuova mappa mostra le linee riorganizzate in base all’ambito in cui la rispettiva icona nera eccelle. Ad esempio, la linea marrone Bakerloo, rappresenta le star dello sport – come il corridore olimpico Harry Edward – mentre sulla linea rossa Central si trovano i nomi degli artisti. La linea verde District onora i pionieri, mentre la linea grigia Jubilee gli idoli della comunità LGBTQ+.

“Across the map you’ll see great Black British people - one of my favourite is John Archer… who was the first Black mayor of #Battersea”@SadiqKhan says it’s vital to mark “the enormous contribution Black people have made, and continue to make, to the success of our city” ⬇️ pic.twitter.com/CQYv1ezGyC