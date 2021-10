La passeggiata degli astronauti per simulare una missione su Marte

(AGI) - Roma, 12 ott. - Abituarsi a camminare sul suolo di Marte. Sei astronauti sono stati immortalati nel deserto meridionale del Negev, in Israele, vicino al cratere di Ramon, mentre passeggiano in un ambiente che, in qualche modo, ricostruisce il pianeta rosso.

Il team, i cui membri provengono da Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Austria e Israele saranno tagliati fuori dal mondo per un mese, dal 4 al 31 ottobre, e vivranno all'interno di una stazione che simula la vita marziana. Durante questo periodo i prescelti potranno lasciare il loro habitat in tute spaziali come se si trovassero davanti così lontani dalla Terra.

La missione, chiamata Marte AMADEE-20, sarà diretta da un centro di supporto dedicato presente in Austria e porterà a termine esperimenti in vista delle future missioni di esplorazione umana, ma anche robotica, su Marte.