Ricoverata di nuovo in Sudafrica Charlene di Monaco

AGI - Charlene di Monaco è stata di nuovo ricoverata in ospedale in Sudafrica per un'"ultima" operazione, un intervento in anestesia generale di cui non sono state dati ulteriori dettagli e che comunque ritarda di nuovo il suo rientro alla Rocca. La notizia è stata data dalla sua portavoce.

Dalla scorsa primavera Charlene di Monaco è bloccata in Sudafrica a causa di un'infezione all'orecchio, al naso e alla gola, contratta nel suo Paese natale. La moglie del principe Alberto II di Monaco non è dunque più tornata in Europa dal marito e recenmente si è anche persa il primo giorno di scuola dei figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

La separazione prolungata e forzata ha alimentato le voci di un imminente divorzio, voci prontamente smentite dal principe Alberto. Pochi giorni fa, il sovrano monegasco aveva dato notizie della moglie, indicando che stava "meglio" e che sarebbe tornata a Monaco prima del previsto, entro la fine di ottobre. Adesso la nuova doccia fredda: l'ex nuotatrice, che ha fatto tanto parlare di sè per comportamenti considerati inquieti e ribelli, è tornata nuovamente in ospedale.