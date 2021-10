L'annuncio di Xi Jinping: "Realizzeremo la riunificazione con Taiwan"

AGI - Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la "riunificazione" con Taiwan deve e sarà realizzata. Tale processo, ha aggiunto, corrisponde agli interessi fondamentali del popolo e degli abitanti dell'isola.

Taiwan, ha proseguito il presidente cinese, è "una questione interna alla Cina e non ammette interferenze esterne". Parlando in occasione delle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911, Xi Jinping ha evidenziato che "il secessionismo di Taiwan è il più grande ostacolo alla riunificazione nazionale. Chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una bella fine".

La replica di Taipei

Il futuro di Taiwan resta nelle mani del suo popolo che respinge chiamaramente il principio cinese di 'un Paese, due sistemi'. E' la risposta dell'ufficio di presidenza di Taipei, rilanciata dalla Reuters, all'indirizzo del presidente cinesei Xi Jinping, che in un discorso ha ribadito l'intenzione di Pechino di realizzare la riunificazione con Taiwan.

In un'altra nota, il Consiglio degli affari nazionali di Taipei ha esortato la Cina ad abbandonare "i passi provocatori di intrusione, molestie e distruzione", dopo che la settimana scorsa Pechino ha inviato 150 caccia nello spazio aereo dell'isola.

Una settimana fa era stato il ministro della Difesa di Taipei, Chiu Kuo-cheng, ad avvertire come le tensioni tra le due vessero toccato il culmine. "La Cina ha la capacità di invadere Taiwan entro il 2025 e le tensioni con la Repubblica Popolare Cinese sono le peggiori degli ultimi quaranta anni".