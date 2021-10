Per Biden i non vaccinati mettono a rischio l'economia 

AGI - “Abbiamo fatto progressi, più di 150 milioni di americani sono stati pienamente vaccinati, i casi stanno calando anche del 40 per cento, i ricoveri del 25 per cento. Ma dobbiamo continuare su questa strada e far vaccinare più persone possibili, perché mettono a rischio la nostra economia". È il messaggio lanciato dal presidente Joe Biden in visita in Michigan, tornato a parlare delle misure da adottare, dall’obbligo di vaccino all’uso di mascherine.

“Noi sappiamo - ha aggiunto - che non c’è altro modo di battere la pandemia che far vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione. Più persone si vaccinano, più vite verranno salvate”.

Biden ha fatto un appello alla comunità imprenditoriale, ricordando che le norme per la vaccinazione “fanno il bene dell’economia, sono lo stimulo più potente di tutti”.

Le persone non vaccinate, ha proseguito Biden, “mettono a rischio la nostra economia”. “Le persone - ha concluso - non vogliono andare fuori. Persino nei posti dove non ci sono restrizioni, tipo ristoranti, palestre e cinema, la gente non ci va. La gente ha paura di ammalarsi”.

Biden ha poi annunciato che l’amministrazione americana renderà obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, o in alternativa un test settimanale, in tutte le attività con più di cento dipendenti. Il presidente non ha fornito indicazioni sui tempi ma la vaccinazione, ha aggiunto, “coprirà cento milioni di americani, due terzi di tutte le persone che lavorano in America”.

L’indice di vaccinazione tra i militari, infine, è passato dal 67 al 97 per cento da quando è stato reso obbligatorio. Il dato è in crescita in tutto il Paese. “A cominciare da luglio - ha spiegato Biden - quando ho annunciato le prime richieste di obbligo di vaccino gli americani non vaccinati erano 95 milioni". “Adesso - ha aggiunto - il numero è sceso a 67 milioni”.