Un altro poliziotto di Scotland Yard è stato arrestato per stupro

AGI - David Carrick, poliziotto londinese di 46 anni, è stato arrestato per un'accusa di stupro: lo ha annunciato la polizia della capitale britannica precisando che l'uomo è già stato sospeso e che oggi stesso, lunedì, comparirà davanti al giudice.

Pochi giorni fa è stato condannato all'ergastolo Wayne Couzens, altro agente della polizia londinese, per aver stuprato e ucciso la giovane Sarah Everard dopo averla arrestata abusando del proprio potere. Un caso che ha profondamente scioccato il Paese.

"Sono molto preoccupata per la notizia di un poliziotto arrestato e accusato per questo grave reato", ha detto Cressida Dick, capo della polizia di Londra, commentando l'arresto di Carrick. Il premier Boris Johnson ha riconosciuto che la giustizia britannica non fa abbastanza per le aggressioni sessuali contro le donne. Johnson ha comunque garantito che le donne di tutte le età possono avere fiducia nella polizia "che in gran parte fa un lavoro straordinario".