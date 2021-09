L'Australia ha restituito agli aborigeni la loro foresta pluviale

AGI - La foresta pluviale australiana di Daintree è stata restituita ai suoi proprietari indigeni mentre il governo inizia a cedere il controllo della foresta tropicale più antica del mondo.

Una foresta di 135 milioni di anni fa

Il Daintree National Park, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, una foresta pluviale tropicale di 135 milioni di anni fa, è stato restituito al popolo orientale di Kuku Yalanji con una cerimonia nella remota città di Bloomfield. La giungla vasta e piena di vapore pullula di specie antiche e rare, da un gigantesco uccello casuario artigliato a piante che esistono dall'era dei dinosauri. Il proprietario tradizionale del Kuku Yalanji orientale, Chrissy Grant, ha affermato che si tratta di un evento storico.

160 mila ettari

In totale, 160 mila ettari (circa 395 mila acri) di terra nella penisola di Cape York, la punta nord-orientale dell'Australia, vengono restituiti ai tradizionali proprietari aborigeni della zona come parte delle misure di riconciliazione. I coloni britannici arrivarono in Australia nel 1788, colonizzando il continente e lasciando i gruppi aborigeni emarginati. I parchi nazionali saranno inizialmente gestiti congiuntamente con il governo dello stato del Queensland, prima di essere trasferiti alle sole cure del gruppo indigeno.

Una fondazione per le prime nazioni locali

Grant ha affermato che sarebbe stata creata una fondazione per fornire formazione e occupazione alle persone delle Prime Nazioni locali in aree come la gestione del territorio, il turismo e la ricerca. Il ministro dell'ambiente dello stato del Queensland, Meaghan Scanlon, ha affermato che il ritorno delle terre è stato un passo fondamentale nel percorso verso la riconciliazione dopo un passato "scomodo e brutto".

"La cultura del popolo orientale Kuku Yalanji è una delle culture viventi più antiche del mondo e questo accordo riconosce il loro diritto di possedere e gestire il loro paese, di proteggere la loro cultura e di condividerla con i visitatori mentre diventano leader nel settore del turismo", ha affermato. Finora il governo ha restituito il controllo di 3,8 milioni di ettari a Cape York ai proprietari tradizionali indigeni, ha aggiunto.