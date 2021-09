Youtube rimuoverà i video che fanno disinformazione su qualsiasi vaccino

AGI - YouTube rimuoverà tutta la disinformazione sui vaccini dalla sua piattaforma, non solo quella riguardante il Covid-19 ma anche i video contro i vaccini relativi al morbillo e alla varicella. In un post sul suo blog, YouTube ha spiegato che rimuoverà tutti i video che sostengono che i vaccini non riducono la trasmissione o la possibilità di ammalarsi, quelli che fanno disinformazione sui contenuti dei vaccini; verranno anche rimossi quelli che sostengono che i vaccini causino autismo, cancro o infertilità o che i vaccini contengano meccanismi per tracciare i movimenti delle persone.

I canali nel mirino

YouTube chiuderà anche i canali di utenti molto noti e che, secondo molti, hanno continuato ad alimentare lo scetticismo sui vaccini, a cominciare da Robert F. Kennedy e Joseph Mercola. Kennedy, rampollo della nota dinastia democratica, è stato uno dei sostenitori più attivi della teoria (sfatata) secondo cui i vaccini causano l'autismo; e Mercola, un imprenditore che promuove terapie alternative, è stato sempre molto critico nei confronti dei vaccini.

La piattaforma video, che è di proprietà di Google, ha reso noto che da quando, lo scorso anno, ha messo al bando la disinformazione sul vaccino anti-Covid, ha rimosso 130mila video.