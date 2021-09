Chi è Fumio Kishida, il prossimo premier del Giappone

AGI - Il partito al governo giapponese ha eletto come nuovo leader l'ex ministro degli esteri, Fumio Kishida, come nuovo leader, che diventerà il prossimo primo ministro della terza economia mondiale. Khishida ha sconfitto al ballottaggio il popolare responsabile della strategia vaccinale del Paese, e succederà al premier Yoshihide Suga, che ha deciso di dimettersi dopo appena un anno in carica.

Kishida, 64 anni, sarà confermato come nuovo premier con un voto in Parlamento lunedì prossimo e poi guiderà il suo partito alle elezioni generali che dovrebbero tenersi entro novembre. Ha vinto a sorpresa, battendo Kono per un solo voto nel primo turno di votazioni dei membri e dei parlamentari del Partito Liberaldemocratico e ottenendo poi una vittoria convincente al ballottaggio, conquistando 257 voti contro i 170 dell'avversario.