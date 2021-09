La crisi del carburante in Gran Bretagna spinge l'uso dei monopattini

AGI - Voi, operatore di monopattini elettrici nel Regno Unito, ha annunciato di aver visto crescere la domanda del suo servizio del 44 per cento nel periodo dal 22 settembre al 24 settembre 2021, quando la crisi del carburante nel Regno Unito ha iniziato a farsi sentire.

Le persone si sono rivolte alla micro-mobilità per recarsi al lavoro dopo che le lunghe code alle stazioni di servizio hanno iniziato a svilupparsi, causando ingorghi in molte città del Paese. In città come Bristol, Birmingham e Liverpool, le persone hanno lasciato le loro auto a casa e si sono affidati ai monopattini elettrici di Voi per spostarsi.

C’è stato un aumento complessivo del 33 per cento nel numero di corse dalle 06:00 alle 09:00 nei giorni feriali. Jack Samler, direttore generale di Voi UK e Irlanda, ha dichiarato: “Gli ultimi giorni hanno mostrato un aumento significativo delle persone che desiderano provare i nostri monopattini elettrici e hanno offerto alle persone una nuova modalità di trasporto alternativa.”