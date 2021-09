"L'Iran non rispetta in pieno gli accordi sul nucleare". L'accusa dell'Aiea

AGI - L'Iran non rispetta in pieno l'accordo raggiunto due settimane fa con l'Aiea sulla manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza dell'agenzia delle Nazioni Unite.

Lo ha riferito l'Aiea, spiegando che l'Iran ha permesso agli ispettori di sostituire le schede di memoria nella maggior parte delle apparecchiature, come concordato il 12 settembre, ma non ha permesso che ciò accadesse in un laboratorio che produce componenti per centrifughe presso il complesso TESA Karaj.