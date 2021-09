>

Testa a testa in Germania: Spd in lieve vantaggio. Cdu: peggior risultato della storia

In base alle proiezioni ZDF, Spd prima con il 26% contro il 24,5% della Cdu che perde 8 punti rispetto alle precedenti politiche, mai così male. Secondo ARD, invece, i due partiti sono più vicini: 25,8 a 24,2 per cento. Al terzo posto i Verdi, poi l'estrema destra della Afd e la Linke, che rischia di non entrare nel Bundestag.