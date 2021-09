L'attore Michael K. Williams morto per overdose "accidentale"  

AGI - L'attore statunitense Michael K. Williams, che ha interpretato Omar Little nell'acclamata serie televisiva "The Wire", è morto per "un'overdose accidentale". Il 54enne, che ha interpretato l'iconico rapinatore di Baltimora nel rivoluzionario show, è stato trovato morto all'inizio di questo mese nel suo appartamento a New York. Il coroner ha dichiarato che la causa della morte di Williams è stata "intossicazione acuta dagli effetti combinati di fentanyl, p-fluorofentanyl, eroina e cocaina".

La morte è stata un incidente, secondo i funzionari. L'attore nominato agli Emmy era stato ampiamente acclamato per il suo ruolo in "The Wire", in cui interpretava un rapinatore armato gay specializzato nel rapinare spacciatori di droga. Ha ricevuto molteplici nomination agli Emmy per il suo lavoro in vari spettacoli e film. La serie è diventata uno degli spettacoli più popolari della televisione ed è andata avanti per cinque stagioni dal 2002 al 2008. Williams era anche noto per il ruolo di Albert 'Chalky' White nella serie HBO "Boardwalk Empire", tra gli altri.