Iran: Lavrov, "Gli Usa si attivino per la ripresa dei negoziati sul nucleare"

AGI - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha invitato gli Stati Uniti ad adottare un approccio più attivo per aiutare a riprendere i colloqui per far rivivere l'accordo sul nucleare iraniano, negoziati che sono ancora in fase di stallo.

"Sembra evidente che dovrebbero essere più attivi" nel "risolvere tutte le questioni relative" all'accordo, ha detto Lavrov ai giornalisti alle Nazioni Unite a New York.

Lavrov ha aggiunto di sperare che i negoziati a Vienna tra Iran, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania riprendano "il più presto possibile".