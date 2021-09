Multa da 50 dollari a chi viaggia senza mascherina sui mezzi pubblici di New York

AGI - La Mta, la metropolitana di New York, ha deciso di adottare il pugno duro con i viaggiatori che non indosseranno la mascherina di protezione su treni e autobus: chi verrà trovato senza protezione, vaccinato o no, riceverà una multa di 50 dollari. La sanzione, in realtà, è prevista dall'inizio della pandemia, ma spesso gli operatori dei trasporti pubblici neyorkesi sono stati indulgenti.

I dati pubblicati dal Mta, però, mostrano che sempre meno viaggiatori indossano la mascherina: nel 2020 la percentuale era del 100 per cento, adesso è scesa all'87 nei treni della metropolitana e al 94 negli autobus.