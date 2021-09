Gli attivisti di 'Fridays for future' tornano in piazza in Germania

AGI - Decine di migliaia di attivisti per il clima - compresa Greta Thunberg - dovrebbero scendere in piazza prima delle elezioni tedesche del fine settimana per aumentare la pressione sui candidati alla successione di Angela Merkel. Obiettivo delle marce di 'Fridays for Future' dimostrare che la classe politica ha deluso la generazione più giovane. "I partiti politici non hanno preso abbastanza sul serio la catastrofe climatica", ha assicurato Luisa Neubauer, che gestisce la sezione tedesca del gruppo. Neubauer ha spiegato che "un grande cambiamento" è possibile solo "creando pressione dalle strade" e ribadendo ai maggiori partiti che "ora non ci sono più scuse".