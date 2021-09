Germania, il 67% degli elettori prevede che sarà Scholz il nuovo cancelliere 

AGI - Il 67% degli elettori tedeschi ritiene che il prossimo cancelliere sarà il leader socialdemocratico Olaf Scholz. Da notare che lo pensa anche la maggioranza degli elettori della Cdu/Csu, il blocco conservatore del suo avversario nella corsa alla cancelleria, Armin Laschet. E’ quanto emerge da un sondaggio “Trendbarometer” realizzato dall’istituto Forsa per conto delle emittenti Rtl/Ntv.

Poca fiducia in Laschet

Complessivamente, solo il 16% degli interpellati ‘vede’ Laschet come successore di Angela Merkel, previsione che crolla al 2% per la terza candidata nella corsa alla cancelleria, la leader dei Verdi, Annalena Baerbock.

Suddividendo le preferenze, è il 92% degli elettori socialdemocratici e l'84% dei Verdi a prevedere Scholz nel ruolo di cancelliere. I favori per Laschet si riducono, come detto, anche nel proprio campo: solo il 40% degli elettori dell'unione Cdu/Csu pensa che sarà il governatore del Nord-Reno Vestfalia a prendere il posto oggi occupato da Merkel. A prescindere dal voto che esprimeranno nelle urne, il 66% degli interpellati da Forsa ritiene che sara' l'Spd ad ottenere il maggior numero di consensi alle elezioni di domenica prossima. Solo il 18% pensa che sarà il blocco conservatore ad essere il più votato, percentuale che si riduce addirittura al 4% per quanto riguarda i Verdi