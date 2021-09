Un'orca assassina in cattività "ha tentato suicidio", dicono gli ambientalisti

AGI - Un'orca assassina chiamata Morgan avrebbe tentato il suicidio uscendo dalla piscina in cui si trova in cattività al Loro Parque alle isole Canarie. A sostenere che si è trattato di un tentativo di suicidio sono alcuni animalisti. Un video, pubblicato da 'The Sun', mostra l'animale fermo fuori dall'acqua, disteso lungo il bordo piscina. I gestori del parco hanno respinto la tesi del tentato suicidio bollandola come una "esagerazione". "Si tratta di un comportamento assolutamente normale", hanno aggiunto. Le orche assassine che restano per troppo tempo fuori dall'acqua sono schiacciate dal peso del proprio corpo e muoiono. In un altro video, riferisce il tabloid inglese, si vede l'orca sbattere ripetutamente la testa contro un cancello di metallo. In questo caso è stato ipotizzato che l'animale cercasse di fuggire anziché farsi del male.