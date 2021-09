"Non cerchiamo una nuova guerra fredda", Biden prova a rassicurare l'Ue

AGI - Primo intervento del presidente americano all'assemblea generale dell'Onu: gli Usa raddoppieranno contributi contro i cambiamenti climatici. E annuncia: torneremo all'accordo nucleare del 2015 se l'Iran fa lo stesso.

Joe Biden ha difeso la sua "alta competizione" con la Cina, ma ha assicurato che non sta cercando di imbarcarsi in un conflitto con Pechino. "Non stiamo cercando una nuova Guerra Fredda o un mondo diviso in blocchi rigidi", ha detto Biden, senza mai citare direttamente la Cina, nel suo primo intervento davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Quanto alla tensione con la Francia ma anche alla sorpresa dell'Ue con l'alleanza con Australia e Cina, il presidente rassicura: "L'Ue è un nostro partner fondamentale per affrontare le sfide su clima e sicurezza". Joe Biden sottolinea che "gli Usa sono tornati al tavolo, di nuovo impegnati con l'Ue".

Fra i punti chiave il clima: l'intenzione è quella di raddoppiare il contributo per la lotta al cambiamento climatico. "Questo renderà gli Usa leader nel finanziamento", ha affermato, assicurando che lavorerà con il Congresso per raggiungere questo obiettivo.

E il presidente annuncia più solidarietà contro il Covid-19: "Per combattere questa pandemia, abbiamo bisogno di un atto collettivo di scienza e volontà politica", ha aggiunto, assicurando che gli Usa hanno investito 15 miliardi di dollari nella lotta alla pandemia e spedito oltre 160 milioni di dosi di vaccini in 100 Paesi.