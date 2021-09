Gli interventi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. LA DIRETTA

AGI - Al Palazzo di ventro dell'Onu a New York è cominciata l'Assemblea generale, che terminerà lunedì prossimo. Quest'anno il dibattito si svolgerà in parte in presenza, in parte 'da remoto' per motivi di sicurezza legati alla pandemia. I capi di Stato e di governo hanno potuto scegliere se essere presenti o se rilasciare una dichiarazione preregistrata che sarà mostra in sala e presentata da un delegato.