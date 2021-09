Lanciato l'orsacchiotto con le fattezze di Angela Merkel

AGI - Un colorato orsacchiotto di peluche con le inconfondibili fattezze di Angela Merkel. L’ha messo in produzione la Hermann Spielwaren, una nota azienda di giocattoli di Coburg, in Baviera: a suo modo un omaggio alla cancelliera giunta alla fine, per sua stessa scelta, del suo ‘regno’ durato ben 16 anni.

Alto 40 centimetri, l’orsacchiotto non solo ha la stessa capigliatura caratteristica di Merkel, ma indossa anche un giacchetto rosso, molto simile a quelli indossati normalmente dalla cancelliera. Ma soprattutto: il simpatico animaletto tiene le zampe nella caratteristica, per non dire iconica, posa “a rombo” (o “a diamante”) tipico di Merkel.

“Noi intendiamo esprimere un momento della storia contemporanea attraverso i nostri orsacchiotti, che sono una forma d’arte”, ha detto Martin Hermann, amministratore delegato dell’azienda bavarese, una dei più antichi produttori di orsacchiotti al mondo, come riferisce la Bild Zeitung. Tra gli altri leader globali che hanno avuto l’onore di assumere le fattezze di un analogo peluche, l’ex presidente americano Barack Obama, l’ex cancelliere tedesco Helmut Schmidt e la regina Elisabetta.

Bisogna dire che il prezzo è di tutto rispetto: ben 189 euro, che la Hermann Spielwaren giustifica anche con il fatto che la loro Merkel in versione orsacchiotto verrà prodotta in soli 500 esemplari. Il numero sedici di questa serie ad edizione limitata – sedici come gli anni passati alla cancelleria - verrà inviato con tanti complimenti alla stessa Frau Merkel.

L’iconicità del “personaggio Merkel” si presta alla sua rappresentazione: nei giorni scorsi ha fatto furore su Twitter l’immagine di tre statuine, simile a figure da scacchi, sempre con le fattezze di Angela Merkel, realizzate da un artista tedesco. Anche questa volta non mancava la ben nota posa merkeliana con le mani “a forma di triangolo rovesciato".