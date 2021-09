Airbag difettosi, indagine su 30 milioni di veicoli negli Usa

AGI - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha aperto un'indagine su 30 milioni di veicoli costruiti da diverse case automobilistiche con airbag Takata potenzialmente difettosi, come mostrerebbe un documento del governo citato in esclusiva da Reuters. Gli ispettori per la sicurezza autombilistica Usa hanno aperto venerdì un'analisi ingegneristica su circa 30 milioni di automobili negli Usa costruite dal 2001 al 2019.

Le case automobilistiche sono state avvisate venerdì dell'indagine, che non è ancora pubblica, venerdì. L'inchiesta include veicoli assemblati da Honda Motor Co (7267.T), Ford Motor Co (FN), Toyota Motor Corp (7203.T), General Motors Co (GM.N), Nissan Motor (7201.T), Subaru (7270.T), Tesla (TSLA.O), Ferrari NV, Nissan Motor (TAMO.NS), Mazda (7261.T), Daimler AG (DAIGn.DE), BMW (BMWG.DE) Chrysler (ora parte di Stellantis NV (STLA.MI), Porsche Cars (PSHG p.DE), Jaguar Land Rover (di proprietà di Tata Motors (TAMO.NS) e altri.