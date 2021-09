Eruzione alle Canarie, fiume di fuoco dal Cumbre Vieja de La Palma

AGI - Nell'isola di La Palma, alle Canarie, è cominciata un'eruzione vulcanica: accade al parco naturale di Cumbre Vieja, nella zona di Las Manchas, una cresta vulcanica attiva sebbene dormiente sull'isola oceanica dove da una settimana si registravano innumerevoli scosse.

Nella zona è già visibile un'enorme colonna di materiali vulcanici. La Cumbre Vieja de La Palma è uno dei complessi vulcanici più attivi delle Isole Canarie: due delle ultime tre eruzioni registrate sulle isole hanno avuto luogo proprio in questa zona, quella al vulcano San Juan, nel 1949, e quella alla Tenegui'a, nel 1971.

Le autorità spagnole hanno avviato l'evacuazione di mille residenti dell'isola per proteggerle dall'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Un fiume di lava sta scendendo nella direzione di villaggio di El Paso il cui sindaco, Sergio Rodriguez, ha disposto l'evacuazione di 300 abitanti che si trovavano in una situazione di immediato pericolo e sono stati messi al riparo in un vicino campo da calcio.

Le strade circostanti sono state chiuse e i curiosi sono stati invitati a non avvicinarsi all'area.