Oxford e Cambridge non sono più le università migliori in Gran Bretagna

AGi - L'Università di St Andrews in Scozia ha fatto la storia: per la prima volta in quasi 30 anni, Oxford e Cambridge sono state scalzate dalla vetta nella classifica dei migliori atenei britannici.

L'università scozzese ha ottenuto il punteggio più alto per la soddisfazione degli studenti, la ricerca, la qualità dell'insegnamento, gli standard di ingresso e i risultati dei laureati.

We are absolutely thrilled to have been ranked top in @thetimes and @thesundaytimes Good University Guide rankings of English Departments in the UK! Warm congratulations to all our staff and students on this achievement. pic.twitter.com/OnoYiRQAu8