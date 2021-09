È morto l'ex presidente algerino Bouteflika, per 20 anni al potere

AGI - L'ex presidente algerino Abdelaziz Bouteflika è morto venerdì all'età di 84 anni. Dalla sua caduta nell'aprile 2019 sotto la pressione dell'esercito e della strada, Bouteflika era rimasto trincerato in solitudine nella sua residenza a Zeralda, a ovest di Algeri. La sua caduta era diventata inevitabile dopo settimane di manifestazioni di massa contro il suo desiderio di correre per un quinto mandato di cinque anni. È stato presidente per 20 anni prima di essere cacciato da moti di piazza quando ha annunciato di volersi candidare per un quinto mandato.

Queste le tappe principali della sua vita

- 2 marzo 1937: nasce a Oujda (Marocco), in una famiglia originaria di Tlemcen (Algeria occidentale).

- 1956: si unisce all'Esercito di Liberazione Nazionale (ALN), l'ala militare del FLN, che combatte contro la presenza coloniale francese in Algeria.

- 1962-63: Ministro della Gioventù, dello Sport e del Turismo nel primo governo del presidente Ahmed Ben Bella.

- 1963-79: Ministro degli Affari Esteri nei governi Ben Bella e Boumédiène

- 1981-87: rimosso dal potere, esiliato a Dubai e Ginevra.

- 1999: Eletto Presidente della Repubblica in aprile, dopo che tutti i suoi oppositori si sono ritirati, denunciando le condizioni in cui è stato organizzato il voto. A settembre, ha fatto approvare con un referendum l'amnistia degli islamisti dopo la guerra civile (1992-1999).

- 2004: rieletto presidente. Sarà rieletto nel 2009 e nel 2014, dopo una revisione della Costituzione che non limita più a due il numero dei mandati presidenziali.

- 2005: ricoverato d'urgenza all'ospedale di Parigi dopo un'emorragia gastrica.

- 2013: Vittima di un ictus che lo lascia con gravi postumi.

- 2 aprile 2019: si dimette, spinto dal capo dell'esercito, dopo sei settimane di mobilitazione massiccia degli "Hirak" contro il suo tentativo di correre per un quinto mandato.

- 17 settembre 2021: muore all'età di 84 anni.

Mai un presidente algerino ha regnato così a lungo. Bouteflika ha preso il timone dell'Algeria nel 1999, coronato da un'immagine di salvatore in un paese lacerato dalla guerra civile. Vent'anni dopo, è stato spodestato spietatamente dall'esercito, il pilastro del regime, sotto la pressione di un movimento di protesta senza precedenti ("Hirak").