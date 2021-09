La Francia darà 100 euro a quasi 6 milioni di famiglie per il caro bollette

AGI - Per far fronte all’aumento delle bollette di luce e gas, il governo francese ha istituito un “nuovo aiuto eccezionale molto semplice” che consiste in un assegno da 100 euro, di cui potranno usufruire in tutto 5,8 milioni di famiglie a basso reddito. In visita nell’Essone, il primo ministro, Jean Castex, ha annunciato che il sostegno si aggiungerà all’assegno energia di cui usufruiscono già queste famiglie e sarà versato nel mese di dicembre.

Matignon ha spiegato che “si tratta di una forma di sostegno per aiutarle a superare questa fase congiunturale di aumento dei prezzi che porterà all’aumento del costo del riscaldamento”.

La hausse des prix de l'énergie affecte prioritairement les ménages les plus modestes.

Une aide exceptionnelle de 100 € leur sera versée à la fin de l'année sous la forme d'un #ChèqueÉnergie. pic.twitter.com/vcgQahg190 — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 16, 2021

Per usufruire del nuovo aiuto sociale, non servirà presentare alcuna domanda e le stesse famiglie a basso reddito beneficiarie dell'assegno energia riceveranno automaticamente l’importo aggiuntivo tramite il servizio delle Poste, qualunque sia il tipo di riscaldamento istallato in casa.A settembre in Francia la tariffa regolamentata del gas ha registrato un forte aumento dell’8,7%, dopo quelli già segnati ad agosto (5%) e luglio (10%).

L’impennata dei prezzi dell’elettricità non ha ancora avuto ripercussioni sulle bollette di 22 milioni di famiglie abbonate alla tariffa regolamentata di Edf, ma la prossima revisione prevista per febbraio 2022 potrebbe tradursi in un aumento del 7% circa per i consumatori.

Un rincaro che in media penalizza dieci volte di più le famiglie più modeste se rapportato al potere di acquisto di quelle più agiate, motivo per cui l’ufficio del primo ministro ha assegna