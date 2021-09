Biden alimenta la polemica sulla legge antiabortista: "il Texas non rispetta le donne"

AGI - Il presidente Joe Biden, in California, è tornato ad attaccare i repubblicani sulla lotta al Covid, ma ha anche parlato della nuova legge anti-abortista approvata in Texas, una delle più restrittive d'America.

“I repubblicani - ha detto Biden, facendo campagna per il governatore Gavin Newsom - stanno cercando di contrastare la nostra battaglia contro il Covid per interessi politici. Ma ora i governatori di quegli Stati che hanno contrastato la campagna di vaccini, stanno chiedendo alla gente di vaccinarsi. E’ solo una questione politica".

"Voi - ha detto, cambiando tema - dovete confermare Newsom, un governatore che rispetta le donne, guardate a quello che succede in stati come il Texas. Voi siete fortunati. In California le donne sono rispettate”.