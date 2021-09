Il leader dei no-vax israeliani è morto di covid

AGI - Il leader dei no-vax in Israele, Hai Shaulian, è morto questa mattina di complicazioni del Covid-19 , lo scrive il Jerusalem Post. Shaulian era noto come organizzatore di proteste contro il passaporto verde, le mascherine e le vaccinazioni. Ha esortato i suoi sostenitori a continuare le proteste in un post su Facebook dove ha pubblicato una sua foto che lo ritrae collegato al respiratore.