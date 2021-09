In Gran Bretagna si potranno conservare ovuli e sperma per 55 anni

AGI - Le persone che vogliono creare una famiglia in Gran Bretagna potranno congelare i loro ovuli, sperma ed embrioni, per un periodo di 55 anni. La modifica delle regole di fertilità vigenti è stata annunciata dal governo per aiutare i futuri genitori a scegliere il momento migliore per avere una prole.

Il precedente limite di utilizzo, disciplinato da esigenze mediche e lungo appena 10 anni per i cittadini non colpiti da patologie, sarà eliminato per far posto a una parentesi temporale più in linea con una genitorialità sempre più tardiva.

Accanto a ciò, secondo il governo, la novità permette di evitare che tutti coloro che hanno scelto di sottoporsi alla riproduzione assistita non si sentano sotto pressione per iniziare il trattamento troppo presto perché costretti da una scadenza ravvicinata.

"Questo importante cambiamento dei tempi di conservazione darà ai potenziali genitori un maggiore controllo sul loro futuro ed eliminerà la pressione che deriva dal sapere che una decisione deve essere presa entro 10 anni", ha affermato James Bethell, ministro della Salute e promotore della modifica.

Il limite tassativo dei 10 anni di conservazione sarà quindi sostituito dalla possibilità per i singoli o le coppie che congelano ovuli, sperma o embrioni, di decidere ogni 10 anni se sono ancora interessanti alla conservazione o vogliono procedere all'uso o al loro smaltimento fino a un massimo di 55 anni.

Una scelta che, prima di oggi, era disponibile solo per chi poteva dimostrare di essere sterile. L'Autorità per la fecondazione e l'embriologia umana, che regola le pratiche di fertilità e le cliniche che la applicano, ha accolto con favore l'estensione.

La presidente, Julia Chain, ha osservato, parlando alla Bbc, come tutto ciò "darà alle donne molta più scelta e libertà su quando potranno iniziare ad avere la loro famiglia". Il cambiamento è stato reso possibile, scrive il Guardian, dallo sviluppo di una nuova tecnica di congelamento chiamata vetrificazione. Le uova congelate possono in tal modo essere conservate per un tempo indeterminato senza che si deteriorino con il passare degli anni.