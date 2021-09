>

Dopo sette anni di carcere è stato liberato il figlio di Gheddafi

Il terzogenito dell'ex leader libico era detenuto con l'accusa di crimini commessi contro i manifestanti nel 2011 e dell'uccisione nel 2005 del calciatore Bashir al-Rayani. Era conosciuto in Italia per aver debuttato in Serie A nelle file del Perugia