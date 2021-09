La piccola vittoria del movimento antiabortista in Texas

AGI - Piccola parziale vittoria dei movimenti abortisti a due giorni dall’approvazione in Texas della legge più restrittiva d’America sull’interruzione di gravidanza. Un giudice statale del Texas ha bloccato la richiesta avviata dal gruppo anti-abortista Texas Right to Life e dai suoi associati di mettere subito al bando le cliniche dove si pratica l’interruzione di gravidanza e legate al Planned Parenthood, l’organizzazione per i diritti delle donne. Il giudice ha ritenuto che il personale medico e le strutture oggetto della richiesta non abbiano, al momento, tutele legali e alternative rispetto a una legge che “crea un probabile, irreparabile e imminente danno nell’interim”.