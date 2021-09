Vent'anni dopo, pubblicati i documenti segreti sull'11 settembre 

AGI - Il presidente Joe Biden ha firmato oggi un ordine esecutivo per togliere il segreto ai documenti legati all’attacco terroristico dell’11 settembre.

La decisione arriva a otto giorni dal ventesimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle. “L’ordine esecutivo - recita il documento firmato da Biden - chiede al procuratore generale di rendere pubblici nei prossimi sei mesi i documenti declassificati”.

Nei giorni scorsi molti familiari delle vittime avevano chiesto, in tono polemico, a Biden di non presentarsi alla cerimonia, prevista a New York per l’11 settembre, se non avesse ordinato la desecretazione dei documenti.