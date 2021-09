Con il ritiro Usa dall'Afghanistan è boom ascolti per Fox News 

AGI - Un agosto da record per gli ascolti di Fox News. E’ quanto riporta l’agenzia di rilevamento Nielsen che ha misurato la popolarità dei canali tv americani.

La rete conservatrice ha sbaragliato la concorrenza, registrando una media di 3,3 milioni di spettatori per il programma, in prima serata, condotto da Tucker Carlson, e quasi 2,4 milioni per quello di Laura Ingraham. Carlson e Ingraham sono tra i conduttori più trumpiani del panorama televisivo americano.

A fare da traino, viene osservato, è la campagna contro la presidenza Biden sul ritiro dall’Afghanistan.

Uno spettatore su quattro fa parte della fascia d’età 25-54 anni, che più attrae gli inserzionisti. Fox ha doppiato, in media, i numeri di Msnbc, con 2,4 milioni di spettatori contro 1,2. Più staccata la Cnn con 819 mila spettatori.