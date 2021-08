Il 70% degli europei adulti è immunizzato

AGI - Il 70% degli adulti nell'Ue è completamente vaccinato. Lo rende noto la presidenza della Commissione europea, Ursula con der Leyen. "Voglio ringraziare le tante persone che hanno reso possibile questo grande traguardo. Ma dobbiamo vaccinare più europei. E dobbiamo aiutare anche il resto del mondo a vaccinare. Continueremo a supportare i nostri partner", scrive la leader Ue in un tweet.

"Oggi l'Ue ha raggiunto un traguardo cruciale con il 70% della popolazione adulta completamente vaccinato. In totale, oltre 256 milioni di adulti nell'Ue hanno ricevuto un ciclo completo di vaccinazione", spiega la Commissione in una nota.

Un dato su cui l'Italia è allineata, dato che con le somministrazioni del 31 agosto arriverà al 70% di immunizzazioni. Sono 77.532.362 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 90% del totale di quelle consegnate, pari finora a 86.125.986 (nel dettaglio 60.650.672 Pfizer/BioNTech, 11.482.998 Moderna, 12.033.610 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.706 Janssen).

Le persone che al 30 agosto avevano completato il ciclo vaccinale sono 37.690.148, il 69,78% della popolazione over 12.

L'impegno per i Paesi poveri

"I nostri sforzi per aumentare ulteriormente le vaccinazioni in tutta l'Ue continueranno senza sosta. Continueremo a sostenere in particolare quegli Stati membri che continuano ad affrontare sfide. Dobbiamo colmare il divario immunitario e chiudere la porta alle nuove varianti e per farlo, le vaccinazioni devono vincere la corsa contro varianti" ha dichiarato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides.

"L'Ue ha esportato circa la metà dei vaccini prodotti in Europa verso altri Paesi del mondo, tanto quanto ha consegnato per i suoi cittadini. Team Europe ha contribuito con quasi 3 miliardi di euro alla Covax Facility per aiutare a garantire almeno 1,8 miliardi di dosi per 92 Paesi a basso e medio reddito. Attualmente, Covax ha distribuito oltre 200 milioni di dosi in 138 Paesi" ha reso noto la Commissione europea. Inoltre, "Team Europe mira a condividere almeno 200 milioni di dosi di vaccini garantite con i Paesi a basso e medio reddito entro la fine del 2021".