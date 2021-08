Covid e Afghanistan, continua il calo di Biden nei sondaggi

AGI - Il presidente americano Joe Biden continua a perdere popolarità: nella media dei sondaggi, il tasso di approvazione è sceso dal 54% dell'inizio di giugno, passando per il 51% di questo mese, ha toccato il 47%, il punto più basso mai raggiunto finora durante il suo mandato alla Casa Bianca.

Come sottolinea la Cnn, i numeri indicano che il leader democratico è in difficoltà non solo per il caotico ritiro dall'Afghanistan ma su diversi fronti.

Tra questi, l'epidemia di Covid e l'economia.