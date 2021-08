L'allarme di Biden: "Nuovo attacco a Kabul molto probabile nelle prossime ore"

AGI - Gli Stati Uniti ritengono "altamente probabile" un nuovo attacco all'aeroporto di Kabul in 24-36 ore. Lo ha affermato il presidente americano, Joe Biden: "La situazione sul campo continua ad essere estremamente pericolosa e la minaccia di attacchi terroristici all'aeroporto rimane alta. I nostri comandanti mi hanno informato che un attacco è altamente probabile nelle prossime 24-36 ore".

Biden ha fatto sapere di aver ordinato ai vertici militari "di prendere tutte le misure possibili per dare priorità alla protezione delle forze e mi sono assicurato che avessero tutte le autorità, le risorse e i piani per proteggere i nostri uomini e donne sul campo". "Mi hanno assicurato di averlo fatto e di poterlo fare mentre continuano la missione e riportano in sicurezza il nostro personale".

Il raid aereo Usa contro alti esponenti dell'Isis-K in Afghanistan non è stato l'ultimo, ha assicurato Biden. Nell'operazione sono morti due esponenti di alto profilo, in rappresaglia dell'attentato suicida costato la vita a 13 militari Usa a Kabul giovedì.

"Ho detto che avremmo dato la caccia al gruppo responsabile dell'attacco alle nostre truppe e ai civili innocenti a Kabul, e l'abbiamo fatto. Questo attacco non è stato l'ultimo".