Pentagono: "Ci aspettiamo altri attacchi, minacce specifiche e credibili in corso"

AGI - "Crediamo ancora che ci siano minacce credibili": lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby. "In effetti - ha detto nell'odierno aggiornamento della crisi - direi minacce specifiche e credibili".

Finora dall'Afghanistan sono state evacuate in aereo 111mila persone, fra cui oltre 5mila americani: lo ha detto il generale Usa William Taylor. "Ci sono ancora 5.400 persone all'aeroporto di Kabul che aspettano di partire".

"Saremo in grado di portare via gli sfollati, fino all'ultimo momento: questo sarà l'obiettivo" ha aggiunto Kirby.

Mentre il generale Taylor ha assicurato gli Usa rimangono "soprattutto concentrati" sull'evacuazione degli americani e degli afghani in pericolo "entro il 31 agosto".



"E' una nobile missione, l'Isis non ci dissuaderà dal compierla", ha aggiunto il generale riferendo che rimangono piu' di 5.000 soldati statunitensi all'aeroporto.

Nel terrificante attentato di ieri in Afghanistan, c'e' stato un solo attentatore-kamikaze, e non una seconda esplosione vicino all'Hotel Baron, ha poi precisato Taylor. "Non c'e' stata una seconda esplosione vicino al Baron Hotel. Sappiamo che nella confusione ci puo' esser stato qualche errore nelle informazioni".