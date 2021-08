Sorpresa per 4 bimbi, Tom Cruise atterra in giardino

AGI - Avere un giardino abbastanza grande da far atterrare un elicottero può avere i suoi vantaggi e riservare grosse sorprese. E che sorpresa deve essere stata per la famiglia Webb vedere arrivare dal cielo, come in un film holliwoodiano, nientepopodimeno che Tom Cruise in versione Mission impossible.

Il fortunato incontro è accaduto perchè l'aeroporto di Conventry, vicino Birmingham, era momentaneamente chiuso. La famiglia Webb, che vive nel vicino villaggio di Baginton, è stata allora contattata per mettere a disposizione il proprio giardino perchè "un tale VIP era in ritardo" e doveva atterrare. Non avevano la minima idea di chi fosse. "Ho pensato che sarebbe stato bello per i bambini vedere un elicottero" ha raccontato alla BBC la signora Webb. "A un certo punto dall'abitacolo è uscito lui e si è avvicinato ed è stato Wow!"

Appena atterrato, il divo americano è andato verso i 4 bambini di casa per chiacchierare. Subito dopo si è avvicinato ai genitori, ha allungato il gomito come si usa in tempo di Covid per salutarsi e li ha ringraziati calorosamente. Non sono ovviamente mancate le foto con la famiglia Webb che si sono subito diffuse sui social media.

"A un certo punto ha chiesto ai bambini se volevano fare un giro in elicottero" ha raccontato ancora la signora Webb. E così i tre figli sono decollati col pilota mentre Tom Cruise si è allontanato per partecipare a un meeting.

"E' stata una giornata incredibile" ha concluso la donna, "è stato surreale, ancora non mi capacito che sia davvero accaduto" Tom Cruise si trova nel nord dell'Inghilterra per girare il settimo episodio della saga Mission impossible, diretto da Christopher McQuarrie. Il film arrivà sugli schermi a maggio del 2022 dopo aver subito parecchi rinvii a causa della pandemia. Nel cast con Cruise ci sono anche Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson e Henry Czerny. Per la famiglia Webb sarà sicuramente un film difficile da dimenticare.