Usa: l'addio di Cuomo ai newyorkesi, "Ho dato tutto"

AGI - “Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo e non abbiamo fatto sempre bene. Ma voglio che sappiate, dal profondo del mio cuore, che ho lavorato duro. Ho dato tutto, fatto del mio meglio, per mantenere le promesse”. Lo scrive su Twitter Andrew Cuomo, che ha postato una serie di messaggi di saluto, a tre ore dalla fine del suo mandato di governatore dello Stato di New York.

Alla mezzanotte locale, le sue dimissioni, annunciate due settimane fa dopo essere stato formalmente accusato di molestie sessuali da undici donne, diventeranno effettive. Il suo posto verrà preso dalla vice, Kathy Hochul, che diventerà la prima donna governatore di New York della storia. “Grazie per avermi dato l’onore di servirvi - ha aggiunto Cuomo in un altro post - grazie per avermi dato la forza di combattere per voi. E non dimenticate: New York sarà sempre tosta, brillante, unita, disciplinata e amorevole. E’ l’essenza di ciò che rende i newyorkesi così speciali”.