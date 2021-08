I talebani stanno compiendo esecuzioni sommarie. La denuncia dell'Onu

AGI - L'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha denunciato di aver ricevuto rapporti credibili su gravi violazioni nelle zone sotto il controllo dei talebani in Afghanistan, comprese "esecuzioni sommarie" e restrizioni dei diritti delle donne e reclutamento di bambini-soldato. L'ex presidente cilena ha esortato il Consiglio per i Diritti Umani a prendere "un'azione coraggiosa e vigorosa" per monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese.