Il reverendo Jesse Jackson ricoverato per Covid. Si era vaccinto a gennaio

AGI - L’icona dei diritti civili, il reverendo Jesse Jackson, 79 anni, e la moglie, Jacqueline, 77, sono stati ricoverati dopo essere risultati positivi al Covid. Lo riportano diversi media americani, che citano un comunicato dell’organizzazione Rainbow Push Coalition. Non si conoscono le condizioni di salute di Jackson e della moglie.

Il reverendo Jesse Jackson, il 79enne veterano attivista americano per i diritti civili, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19, è venuto in contatto con l'infezione dopo essere stato vaccinato. Jackson e sua moglie, Jacqueline Jackson, 77, sono in cura al Northwestern Hospital di Chicago, ha dichiarato l'organizzazione Rainbow PUSH Coalition del reverendo in una dichiarazione su Facebook. I medici stanno attualmente monitorando le condizioni di entrambi.

Il ministro battista Jackson è stato un leader nel movimento americano per i diritti civili dagli anni '60, quando ha marciato con Martin Luther King e ha aiutato a raccogliere fondi per la causa. È stato il più importante afroamericano a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, con due tentativi falliti di conquistare la nomination del Partito Democratico negli anni '80, fino a quando Barack Obama è entrato in carica nel 2009.

Jackson è stato vaccinato contro il coronavirus nel gennaio di quest'anno, rilasciando una dichiarazione in cui esortava i neri americani, tra i quali c'è un tasso più alto di esitazione, a farsi vaccinare. Jackson ha annunciato nel 2017 di soffrire del morbo di Parkinson. Il reverendo, che è stato inviato del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton in Africa, è stato insignito del più alto ordine di merito della Francia, la Legion d'onore, dal presidente francese Emmanuel Macron a luglio.