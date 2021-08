Stati Uniti, attacco hacker contro il Dipartimento di Stato

AGI - Il Dipartimento di Stato Usa è stato colpito da un attacco informatico e il Cyber Command del Dipartimento della Difesa ha notificato una "possibile violazione grave" dei sistemi. Lo riferiscono i media americani, mentre una fonte ha riferito alla Reuters che il Dipartimento di Stato non ha subito interruzioni significative e le sue operazioni non sono state in alcun modo ostacolate. In particolare non avrebbe subito conseguenze l'attività del Dipartimento, impegnato nelle evacuazioni in Afghanistan.