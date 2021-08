I talebani promettono di impegnarsi per le donne. Ma solo nell'ambito della Sharia

AGI - I talebani hanno annunciato che il loro emirato islamico in Afghanistan si impegnerà per i diritti delle donne nell'ambito della Sharia. Lo ha detto nel corso della prima conferenza stampa a Kabul il loro portavoce Zabihullah Mujahid.

"Le nostre sorelle - ha detto ancora il portavoce - potranno beneficiare dei loro diritti. Possono svolgere attività in diversi settori e aree diverse sulla base delle nostre norme e regolamenti, dell'istruzione, della salute e di altre aree e faranno parte del governo. Lavoreranno con noi, e vorremmo rassicurare la comunità internazionale: non ci sarà alcuna discriminazione contro le donne, ma ovviamente sempre all'interno dei quadri che noi abbiamo".

"Non vogliamo nemici interni o esterni". Questo il secondo tema importante espresso durante l'incontro con la stampa, il primo dalla conquista del potere. "Nessuno degli Stati Uniti o della comunità internazionale sarà danneggiato - ha detto, sottolineando che "non serberemo rancore contro nessuno". Zabihullah Mujahid, che ha cominciato la conferenza stampa recitando versetti del Corano, ha definito la vittoria dei talebani "un orgoglio per la Nazione".

“Unfortunately the last government was weak, they didn’t keep their promises”



Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tells Kabul residents “their security is ensured” as he addresses Afghans for first time since the group took took control



