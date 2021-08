Niente quarantena in Inghilterra per i vaccinati a contatto con positivi al Covid

AGI - Nuovo, annunciato, passo verso la normalizzazione in Gran Bretagna: da oggi i vaccinati che entrino in contatto con positivi al virus non dovranno più rispettare l'auto-isolamento, nonostante la crescita dei casi dovuta alla variante Delta. Con il successo della campagna di vaccinazione (più di tre quarti degli adulti completamente vaccinati), il governo di Boris Johnson ha eliminato a metà luglio quasi tutte le ultime restrizioni in vigore, come l'uso di maschere, la distanza fisica o i misuratori nei teatri.

Anche se la catastrofe sanitaria prevista da alcuni non si è verificata, il numero di contagi, dopo un picco all'inizio di luglio attribuito da molti alle presenze allo stadio per le partite dell'Europeo di calcio, rimane alto, vicino a 30.000 al giorno. Questo ha portato milioni di britannici ad essere costretti all'isolamento durante l'estate a causa del contagio o del contatto, interrompendo i trasporti, l'industria dell'ospitalità e le forniture ai supermercati e alle stazioni di servizio.

Da oggi in Inghilterra, i casi di contatto completamente vaccinati (e i minori) non dovranno più rimanere a casa, ma sarà consigliato di indossare una mascherina e sottoporsi a un test PCR. Una misura simile si applicherà nell'Irlanda del Nord, mentre le regole di isolamento sono già state allentate recentemente in Scozia e nel Galles.