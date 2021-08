Biden: "Non rimpiango il ritiro. L'Afghanistan non è negli interessi Usa". E non cita mai l'Europa

AGI - La situazione in Afghanistan "addolora" il presidente degli Usa Joe Biden, che però non rimpiange la decisione di ritirare le truppe dal Paese dopo 20 anni di presenza. "Sarò criticato - ha detto - ma non passerò questa guerra a un quinto presidente. E' la scelta giusta per l'America".

Biden ha detto di "assumersi le responsabilità" di quanto sta accadendo in Afghanistan dopo il ritiro americano, ma non è pentito della decisione presa: "Sono profondamente rattristato da ciò che stiamo affrontando, ma non sono pentito della decisione. Io non posso e non chiederò ai nostri soldati di combattere una infinita guerra civile in un altro Paese".

La decisione presa dagli Stati Uniti dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 di andare a combattere in Afghanistan aveva l'obiettivo di impedire che potesse succedere di nuovo, annientando il terrorismo. Come ha ricordato nel suo intervento sulla situazione in Afghanistan il presidente Joe Biden, l'obiettivo di uccidere Osama Bin Laden è stato raggiunto. Ma, ha aggiunto, "noi siamo andati in Afghanistan per fermare quelli che ci avevano attaccati, non per costruire uno Stato. Il nostro obiettivo resta quello di combattere il terrorismo, lo facciamo in altre parti del mondo, e se servirà torneremo a farlo anche in Afghanistan".

Biden ha sostenuto che il modo in cui le forze afghane si sono arrese rapidamente ai Talebani dimostra quanto sia stato giusto per gli americani lasciare il Paese. "E' sbagliato - ha attaccato il presidente - chiedere ai soldati americani di fare un passo avanti quando le forze armate afghane non lo hanno fatto". "Quante altre generazioni di figlie e figli dell'America - ha aggiunto - mandereste a combattere la guerra civile in Afghanistan quando i soldati afghani non lo faranno?".

Il problema, secondo l'ex presidente Usa Donald Trump, "non è che abbiamo lasciato l'Afghanistan. E' il modo grossolanamente incompetente in cui lo abbiamo fatto". E'quanto si legge sul canale Telegram del predecessore di Joe Biden, che stasera ha ricordato di avere "ereditato" l'accordo con i talebani.