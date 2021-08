In Indonesia un robot consegna cibo ai malati di Covid in un villaggio isolato

AGI -à In Indonesia, alla prese con una grave ondata di Covid-19, c’è un ingegnoso robot fabbricato con oggetti riciclati che consegna cibo e beni di prima necessità al villaggio confinato di Tembok Gede, nella provincia di Giava Orientale.

Non a caso è stato battezzato con il nome Delta, quello della variante che sta mettendo in ginocchio il Paese asiatico e molte altre nazioni nel mondo, come a significare che dalla crisi possono anche nascere innovazioni importanti per l’umanità.

Il robot, soprannominato ‘buon Samaritano’ dal New York Times, di colore bianco e viola, è stato ideato da un gruppo di ingegnosi residenti locali per venire in aiuto a chi è confinato a casa, contagiato dal Covid.

Per la sua testa hanno utilizzato un vecchio cuociriso mentre il busto non è altro che un televisore in disuso, le braccia sono tubi in Pvc e la voce di Delta è quella della moglie di uno dei suoi ideatori, Aseyan, un leader comunitario.

Nell’effettuare le sue consegne, il volonteroso robot si rivolge a tutti con toni gentili e d'incoraggiamento, salutando i pazienti in quarantena con un “Assalamualaikum” (“che la pace sia con te”) e augurando loro una “pronta guarigione”.

Delta almeno una volta a settimana sanifica tutte le strade per le quali transita. Il robot è radiocomandato a distanza, fino a 200 metri, ma i suoi ideatori stanno lavorando sodo per ampliare il suo raggio di azione, azionandolo tramite smartphone con una buona connessione internet.