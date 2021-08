Negli Usa le persone immunodepresse possono avere la terza dose di vaccino

AGI - La Food and Drug Administration Usa ha dato l'ok alla terza dose di vaccino Pfizer o Moderna agli immunodepressi, per proteggerli dalla variante Delta. "Il paese è entrato in una nuova ondata della pandemia Covid-19, e la Fda è pienamente consapevole che le persone immunocompromesse sono particolarmente a rischio di gravi malattie", ha detto il commissario ad interim dell'agenzia, Janet Woodcock, in una nota spiegando l'approvazione il via libera.

Alcuni paesi, come Israele e Germania, hanno in programma o hanno già somministrato la terza dose per evitare un'altra crisi. Gli scienziati sono ancora divisi sull'ampio uso dei richiami del vaccino, poiché i benefici rimangono indeterminati.