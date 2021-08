Strage a Plymouth, sei morti in una sparatoria nel sud dell'Inghilterra

AGI - Almeno sei persone sono morte dopo che un uomo armato ha ripetutamente aperto il fuoco a Plymouth, nel Sud dell'Inghilterra. Come riferisce la polizia di Devon e Cornovaglia su Twitter, sul luogo della sparatoria sono stati trovati morti tre uomini, incluso il sospettato, e due donne. Un'altra donna è deceduta poco dopo essere stata trasferita in ospedale.

L'uomo armato che ha ucciso 5 persone nella sparatoria a Plymouth, nel Sud dell'Inghilterra, si chiamerebbe Jake Davison. Lo riporta The Telegraph. Testimonianze non confermate, si legge sul quotidiano, riferiscono che tra le vittime ci sarebbero una donna anziana e una bambina di circa cinque anni.

Il fatto è stato definito come un incidente domestico e non si pensa che sia collegato al terrorismo. Secondo la polizia locale "tutte le persone sono morte per ferite d'arma da fuoco". Non è chiaro come le vittime e il killer armato siano collegati: molti dettagli di ciò che è accaduto nella città di circa 262.000 residenti nella contea inglese del Devon sud-occidentale non sono ancora stati chiariti.

"Le indagini continuano", ha aggiunto la polizia del Devon e della Cornovaglia. Il ministro dell'Interno Priti Patel ha definito l'incidente "scioccante" e ha detto che i suoi pensieri vanno alle "persone colpite", ma non ha rivelato ulteriori dettagli su ciò che è accaduto. "Ho parlato con il commissario capo e ho offerto il mio pieno sostegno", ha twittato. "Invito tutti a mantenere la calma, a seguire i consigli della polizia e a permettere ai nostri servizi di emergenza di continuare il loro lavoro".